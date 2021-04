Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 14.04.2021, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Bliesgaustraße in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall. In Höhe einer dort befindlichen Apotheke streifte ein unbekannter PKW ein am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten schwarzen Opel Astra mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen erheblich. Der Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne den Geschädigten oder die Polizei über den Unfall in Kenntnis zu setzen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, oder dem Polizeirevier Blieskastel, Tel.: 06842/9270, in Verbindung zu setzen.

