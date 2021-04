Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.4.2021, 19:20 Uhr, und dem 14.3.2021, 12:00 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Adenauerstraße in Mandelbachtal. Im Tatzeitraum begeben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf die Gebäuderückseite, stellen eine dort vorgefundene Leiter an und gelangen so auf den Balkon. Hier hebeln der oder die Täter die Balkontür auf und durchsuchen das Anwesen nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Anschließend verlassen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg und flüchten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, TEL.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

