Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in der "Am Mühlberg" in 66459 Kirkel

Kirkel (ots)

Am 10.04.2021 kommt es im Bereich der Straße "Am Mühlberg" in 66459 Kirkel in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei wird durch bislang unbekannte Täter versucht die Wohnungseingangstür sowie ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, was in der Folge misslingt. Nachdem die Täter durch eine vorbeilaufende Anwohnerin gestört werden, lassen diese von der weiteren Tatausführung ab und verlassen die Örtlichkeit

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell