Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti im Homburg-Erbach

66424 Homburg-Erbach (ots)

In einem nicht genau bekannten Zeitraum, vermutlich in der zweiten Märzhälfte, wurde in der Tegeler Straße in Homburg-Erbach auf die Außenwand einer Garage mit Farbe ein großes Hakenkreuz aufgesprüht. Durch die Farbschmiererei beziehungsweise deren Beseitigung entstehen der Besitzerin der Garage Kosten. Festgestellt wurde die Farbschmiererei am 26.03.2021.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Homburg unter 06841/1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell