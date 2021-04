Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Ferdinand-Culmann-Str. in Bexbach-Frankenholz

Bexbach (ots)

In der Zeit vom 06.04.2021, 16:00 Uhr bis 07.04.2021, 08:30 Uhr ereignete sich in der Ferdinand-Culmann-Straße in Frankenholz in Höhe des Wohnanwesens des Geschädigten ein Verkehrsunfall. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde hierbei der dort abgestellte PKW des Geschädigten (VW Golf grau mit HOM-Kreiskennzeichen) durch den Anstoß an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Verkehrsunfalles oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

