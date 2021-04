Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in der Adenauerstraße in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

In der Zeit vom 05.04.2021, 18:30 Uhr bis zum 06.04.2021, 07:30 Ihr ereignete sich in der Adenauerstraße in 66399 Mandelbachtal eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Einfahren auf die Straße von einem dortigen öffentlichen Parkplatz kollidierte der Unfallverursacher mit einem Betonpfeiler. Der Betonpfeiler wurde dadurch aus der Bodenplatte herausgedrückt und schräg verschoben. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Verkehrsunfalles oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

