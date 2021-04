Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus an mehreren Pkw in Ormesheim

Mandelbachtal-Ormesheim (ots)

In der Nacht von Ostersonntag (04.04.2021) auf Ostermontag (05.04.2021) wurden in Mandelbachtal-Ormesheim in der Dürerstraße, der Mozartstraße und der Kapellenstraße insgesamt neun Pkw angegangen. Der bislang unbekannte Täter beschädigte hier jeweils einen Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge. Bei einem der Pkw kam es durch Gewalteinwirkung weiterhin zu einem Schaden an der Motorhaube.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell