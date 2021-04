Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Wohnanhängers der Marke Fendt in Erfweiler-Ehlingen

Mandelbachtal (ots)

Diebstahl eines Wohnanhängers der Marke Fendt in Erfweiler-Ehlingen

In der Nacht von Freitag 02.04.2021 auf Samstag 03.04.2021 kam es in der Straße "In den Schneidersgärten" in Erfweiler-Ehlingen zu einem Diebstahl eines Wohnwagens der Marke Fendt. Bislang unbekannte Täter entwendeten hierbei den in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten Wohnwagen, nachdem sie mehrere Sicherungseinrichtungen überwunden hatten. Der Wohnwagen wurde mit einem unbekannten Zugfahrzeug verbunden und sodann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell