Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall Talstraße

66424 Homburg (ots)

Am 01.04.2021 zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr beschädigte ein roter VW Eos mit Homburger Kreiskennzeichen beim Einparken in eine Parkbucht ein noch unbekanntes Fahrzeug vor dem Drogeriemarkt Müller. Der Unfallverursacher ist bekannt. Von dem beschädigten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen weißen PKW (vermutlich Kleinwagen) gehandelt haben soll. Der Unfallschaden befindet sich vermutlich an der Frontstoßstange.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Homburg (06841-1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell