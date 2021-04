Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Kirkel

66459 Kirkel (ots)

Am 01.04.2021 gegen 23:45 Uhr kam es am Ortsausgang Kirkel in der Kaiserstraße (L119) in Fahrtrichtung Limbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen VW Passat mit Homburger Kreiskennzeichen kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Fahrbahninsel. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Homburg (06841/1060) zu melden.

