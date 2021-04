Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Heckendalheim

66399 Mandelbachtal (ots)

Am 01.04.2021, gegen 07:00 Uhr, beschädigte ein schwarzer Pkw den linken Außenspiegel eines, unmittelbar gegenüber des Anwesens Hausnummer 103 in der St. Ingberter Straße 66399 Mandelbachtal-Heckendalheim am Fahrbahnrand geparkten Pkw (roter Peugeot 207) und beging Unfallflucht. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug wurde die Außenverkleidung des linken Außenspiegels beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Homburg (06841/1060) zu melden.

