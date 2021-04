Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wiesenbrand in Blieskastel Blickweiler

Blieskastel (ots)

Am 31.03.2021, gegen 14:00 Uhr, kam es in Blieskastel Blickweiler zum Brand einer ca. 250m² großen Wiesenfläche neben der Biesinger Straße, in der Nähe der ehemaligen Sandgrube. Eine Fremdeinwirkung kann in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden.

In unmittelbarer Nähe zur Örtlichkeit wurden von Zeugen drei männliche Jugendliche im Alter von ca. 13- 14 Jahren gesehen, welche möglicherweise mit dem Flächenbrand in Verbindung stehen könnten. Diese sollen mit weißen, roten und dunkelblauen T-Shirts bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell