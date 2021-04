Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Gersheim

Gersheim (ots)

Am 31.03.2021 ereignete sich zwischen 16:55 Uhr und 17:00 Uhr in der Straße "Auf der Hohl" in Gersheim ein Verkehrsunfall, wobei ein am Fahrbahnrand parkender weißer Transporter (Ford Transit mit M-Kennzeichen) beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

