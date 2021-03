Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 31.03.2021, gegen 09:40 Uhr, wurde in der Biesgaustraße in Blieskastel, Höhe Anwesen 82, ein dort auf dem Gehweg parkender Renault Laguna mit NK-Kreiskennzeichen durch Einschlagen der Scheibe der Beifahrertür von einem bisher unbekannten Täter aufgebrochen. Der Täter entwendete anschließend die vor dem Beifahrersitz stehende Handtasche der Fahrzeughalterin.

Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

