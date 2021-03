Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Enkler Platz in Homburg

Homburg (ots)

Am 30.03.2021 ereignete sich in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Enkler Platz in der Talstraße in Homburg. Ein bislang unbekanntes, vermutlich rotes Fahrzeug touchierte beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten weißen Fiat Tipo mit Neunkircher Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

