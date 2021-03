Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Blieskastel-Biesingen

Blieskastel (ots)

In der Zeit von Montag, 29.03.2021, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 30.03.2021, 15:00 Uhr, wurden an einem in der Straße "Im Dorf" in Blieskastel-Biesingen abgestellten Mercedes-Benz Pritschenwagen mit Homburger Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter zwei Reifen platt gestochen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell