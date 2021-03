Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Jugendclubheim Gersheim

Gersheim (ots)

Zwischen dem 28.03.2021, 19:00 Uhr, und dem 29.03.2021, 14:00 Uhr, wurde in das freistehende Jugendclubheim der Gemeinde Gersheim in der Schulstraße durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten einen Musikverstärker. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

