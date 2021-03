Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von vier Bienenvölkern in Blieskastel Webenheim

Blieskastel (ots)

Zwischen Samstag, 27.03.2021, und Montag, 29.03.2021, kam es zu einem Diebstahl von vier Bienenvölkern von einem Grundstück in der Gemarkung "Am hinteren Kreuzberg" in Blieskastel Webenheim. Bislang unbekannte Täter begaben sich vermutlich mit einem Fahrzeug über einen Feldweg zu dem Grundstück und nahmen von dort vier Bienenvölker mitsamt den zugehörigen Kästen mit. Die Schadenhöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell