Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kirkel: Spiegelglas gestohlen

Kirkel (ots)

Am 23.03.2021, zwischen 07:00 Uhr und 15:15 Uhr, demontierten und entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem P+R Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße in Kirkel das Glas des rechten Außenspiegels an einem schwarzen BMW X3 mit WND-Kennzeichen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

