Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 22.03.2021, zwischen 09:10 Uhr und 9:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Industriegebiet "In den Lohgärten" in Blieskastel. Vermutlich beim Wenden wurde ein dort zum Parken abgestellter weißer Transporter (Peugeot Boxer, Homburger Kreiskennzeichen) im Frontbereich durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer be-schädigt. Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 750 Euro. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell