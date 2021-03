Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl am Steinhübel in Homburg

Homburg (ots)

In der Zeit vom 03.03.2021 bis 05.03.2021 wurde ein dunkelbraunes Herren-Trekking-E-Bike (Marke: Prophete, Typ: Entdecker) am Steinhübel in Homburg entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde durchtrennt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg zu melden (Telefon: 06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell