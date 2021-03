Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

Am 15.03.2021 kam es in der Konrad-Zuse-Straße zwischen 12:30 Uhr und 12:42 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsdiscounters zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter weißer Ford Focus Kombi (Berliner Kreiskennzeichen) wurde durch einen anderen bisher unbekannten Pkw, vermutlich beim Rangieren in oder aus einer benachbarten Parklücke, beschädigt. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell