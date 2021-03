Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Heckscheibe an Pkw in Ormesheim eingeschlagen

Mandelbachtal-Ormesheim (ots)

Am Dienstag (16.03.2021) kam es zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem silberfarbenen Seat Ibiza im Tannenweg in Ormesheim. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Heckscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs mit Hilfe eines bislang nicht bekannten Gegenstandes eingeschlagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell