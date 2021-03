Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gestürzter Fahrradfahrer in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 12.03.21, um 09:30 Uhr ereignete sich in der Talstraße, Höhe Christian-Weber-Platz, in Homburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Der Fahrradfahrer fuhr mit dem E-Bike auf dem gekennzeichneten Fahrradweg der Talstraße in Richtung Karlsbergstraße, als in Höhe des Christian-Weber-Platzes eine weibliche, ca. 50 Jahre alte Fußgängerin den Fahrradweg über-querte, ohne den von links kommenden Fahrradfahrer durchfahren zu lassen. Der Fahrradfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte der Mann zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fußgängerin entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen die Fußgängerin wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell