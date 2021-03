Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 10.03.21, wurde zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr ein schwarzer VW Touran mit Homburger-Kreiskennzeichen, welcher auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Richard-Wagner-Straße in Homburg abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (Telefon 06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell