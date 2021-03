Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg Beeden

Homburg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 08.03.2021 auf den 09.03.2021 wurde eine graue Mercedes Benz C-Klasse mit Homburger Kreiskennzeichen in der Hirtenstraße in Homburg-Beeden von einer unbekannten Person beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Fahrzeuglack des vorderen Kotflügels und der Beifahrertür.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen, Telefon 06841/1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell