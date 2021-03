Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer ausziehbaren Leiter in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag,08.03.2021, in der Zeit zwischen 15:00 und 15:15 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer ausziehbaren Leiter in der Wellesweilerstraße in Bexbach. Im Rahmen von Schornsteinfegerarbeiten war diese kurzzeitig vor der Haustür eines Anwesens abgestellt worden und wurde in einem unbemerkten Augenblick von einem männlichen Täter entwendet. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher erkennen konnte, dass der Täter in einen Silber-Metallic farbenen Van mit Saarbrücker-Kreiskennzeichen einstieg und flüchtete. An dem Fahrzeug war weiterhin ein Fahrzeuganhänger ohne Bordwand, sog. Tieflader, ebenfalls mit Saarbrücker-Kreiskennzeichen montiert.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen. (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell