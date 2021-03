Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Oberbexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 27.02.2021 (19:30 Uhr) und Sonntag, 28.02.2021 (08:30 Uhr) einen in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach geparkten PKW/Subaru mit HOM-Kreiskennzeichen. Mit einem spitzen Schneidewerkzeug wurden beide linken Reifen aufgeschlitzt.

In Verlauf des letzten Jahres wurde gleicher PKW mehrfach auf gleiche Art und Weise beschädigt, so dass davon auszugehen ist, dass die Taten von gleichem Täter ausgeführt wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen. (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell