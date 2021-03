Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Blieskastel: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Blieskastel (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hatte am 04.03.2021, zwischen 17:00 Uhr und 18:20 Uhr, an einem schwarzen 1 er BMW mit Homburger Kreiskennzeichen die recht Seitenscheibe eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz befindliche Damenhandtasche entwendet. Der BMW war unmittelbar vor einer KFZ Werkstatt in der Blickweilerstraße in Blieskastel, neben weiteren Reparaturfahrzeugen, abgestellt. In der Handtasche befanden sich Bargeld, diverse Ausweisdokumente sowie eine Bankkarte.

Unmittelbar vor der Tat wurde vor der Werkstatt ein silberfarbener Kleinwagen, Kennzeichen unbekannt, gesehen, aus dem eine männliche Person ausstieg und sich den später aufgebrochenen BMW ansah. Ermittlungen der Polizei diesbezüglich sind im Gange. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841/ 1060.

