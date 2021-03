Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht im Bereich Mandelbachtal und Gersheim

Mandelbachtal/Gersheim (ots)

Am 02.03.2021 wurde gegen 23:25 Uhr in der Mozartstraße in Gersheim-Herbitzheim ein unfallbeschädigter schwarzer Pkw Peugeot (HOM-Kreiskennzeichen) festgestellt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich, dass die Fahrerin des Fahrzeuges offensichtlich vorher mit dem Peugeot von Mandelbachtal-Ommersheim nach Herbitzheim gefahren war, auf dieser Strecke von der Fahrbahn abkam und mit einem Gegenstand kollidierte. Die genaue Unfallstelle ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig, ob Fremdschaden entstanden ist.

Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg (06841/1060) zu melden.

