Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der "Neuen Würzbachhalle"

Blieskastel-Niederwürzbach (ots)

Am 09.02.2021 wurden an der "Neuen Würzbachhalle" in der Würzbachhallenstraße in Blieskastel-Niederwürzbach verschiedene Farbschmierereien festgestellt, durch die eine Beschädigung der Fassade der Halle verursacht wurde. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des/der bislang unbekannten Täter(s) liefern können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06841/1060 oder der E-Mail-Adresse pi-homburg@polizei.slpol.de an die Polizeiinspektion in Homburg zu wenden.

