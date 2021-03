Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Innenstadt Homburg

Homburg (ots)

Am Abend des 01.03.2021 wurde ein 26-jähriger Deutscher auf frischer Tat dabei betroffen, wie er an einem Fahrzeug in der Unteren Allee in Homburg die Reifen mit einem Messer platt stach. Die Polizei konnte den Mann nach Hinweisen von Zeugen in der Nähe festnehmen, er trug zwei Messer mit sich. Er gab zu, noch weitere Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt zu haben. Bislang sind nach ersten Erkenntnissen insgesamt 14 Fahrzeuge betroffen.

Der geistig verwirrte Mann stand unter alkoholischer Beeinflussung und wurde in eine nahe gelegene Psychiatrie verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Homburg (06841/1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell