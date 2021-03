Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße - Homburg OT Erbach

Homburg (ots)

Am 01.03.2021, zwischen 10:50 Uhr und 10:55 Uhr, beschädigte ein vermutlich silberfarbener Peugeot 206 den linken Außenspiegel eines, vor dem Friseursalon in der Dürerstraße 125 in Homburg-Erbach geparkten, grauen Mercedes und beging Unfallflucht. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug fehlt die Außenverkleidung des rechten Außenspiegels.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Homburg (06841/1060) zu melden.

