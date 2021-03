Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus vor der Klosterkapelle in Blieskastel - Zeugen gesucht

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 26. auf den 27.02.2021 wurden vorm Wallfahrtskloster in Blieskastel (Klosterweg) mehrere Blumenkübel und ein Pflanzwagen mutwillig umgestoßen und beschädigt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass an der Örtlichkeit vermutlich Jugendliche/Heranwachsande gefeiert haben. Neben den Beschädigungen ließen die Feiernden eine größere Menge an Leergutflaschen, Pappkartons und Zigarettenschachteln zurück.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

