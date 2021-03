Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Supermarkt in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, 26.02.2021, ereignete sich in der Zeit von 09:45 Uhr und 10:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Supermarktkette in der Robert-Bosch-Straße 1 in Homburg ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter grauer VW Passat von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

