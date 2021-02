Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht im Berliner Wohnpark

Homburg (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am frühen Morgen des 20.02.2021, zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr, die Garage eines Wohnhauses in der Preußenstraße, Ecke Charlottenburger Straße. Das Fahrzeug fuhr aus bislang unbekannter Ursache gegen das Garagentor des Anwesens und entfernte sich hierauf über die Charlottenburger Straße in Richtung Kreisverkehr Berliner Straße, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen.

Das Garagentor und mindestens ein darin abgestellter Pkw wurden durch den Unfall beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

