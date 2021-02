Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit flüchtigem weißen Transporter in Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 17.02.2021, gegen 07:20 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter weißer Transporter die Straße Am Eichberg in Blieskastel-Lautzkirchen in Fahrtrichtung Kurklinik und geriet aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer musste nach rechts ausweichen und beschädigte beim Überfahren des Bordsteins eine Felge an seinem Hyundai Getz. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500EUR. Zu einer Kollision mit dem Transporter kam es nicht.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell