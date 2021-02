Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines hochwertigen Wohnanhängers in Gersheim-Reinheim.

PI Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 14.02.2021, 21:00 Uhr bis 15.02.2021, 07:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem frei zugänglichen Stellplatz eines Grundstückes in Gersheim-Reinheim, An der Osterwiese, einen hochwertigen Wohnanhänger der Marke KNAUS. Der Wohnanhänger war zum Tatzeitpunkt durch ein Deichselschloß gegen Wegnahme gesichert. Vor der Tatausführung entfernten die Täter eine Abdeckung von dem Wohnanhänger und eine separate Abdeckung der Deichsel, welche die Täter vor Ort zurückließen. Die Täter entfernten sich anschließend mit dem Wohnanhänger in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell