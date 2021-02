Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kinderansprecher in Gersheim

Gersheim (ots)

Am 09.02.2021, gegen 18:40 Uhr, kam es zu einem Vorfall in der Ludwigstraße in Gersheim, bei welchem ein 8-jähriger Junge von einem älteren Mann angesprochen wurde. Dieser war mit einem jüngeren Mann in einem roten Kleinbus unterwegs, der vor dem Wohnanwesen des besagten Jungen anhielt, als dieser gerade dabei war den Müll hinauszutragen. Hierbei wurde der Junge von dem älteren Mann aus dem Beifahrerfenster angesprochen und gefragt, ob er mitfahren wolle. Dies verneinte der Junge und lief sofort zurück in sein Wohnanwesen. Der rote Kleinbus, welcher rechtsseitig mit einem Aufkleber versehen bzw. die Tür mit Folie beklebt war, entfernte sich anschließend in Richtung der Hauptstraße.

Eventuell handelte es sich um einen roten Kleinbus der Marke VW, welcher bereits zuvor gegenüber des Wohnwesens des Jungen gesehen wurde.

Bereits am 28.09.2020 kam es in Gersheim-Walsheim zu einem ähnlichen Vorfall, bei welchem ebenfalls ein Kind von einer Person aus einem rotem Kleinbus heraus angesprochen wurde.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem roten Kleinbus bzw. dessen Insassen geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

