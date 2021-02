Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Blieskastel/Lautzkirchen

Blieskastel OT Lautzkirchen (ots)

Am Wochenende kam es im Zeitraum von Samstag den 06.02.2021, 15:00 Uhr auf Sonntag den 07.02.2021, 08:45 Uhr zum Kennzeichendiebstahl an einem auf dem Parkplatz "Zum Alten Forsthaus" abgestellten grauen PKW des Herstellers Toyota in Blieskastel OT Lautzkirchen.

Ein bislang unbekannter Täter löste hierbei das hintere Kennzeichenschild mit Homburger Kreiskennung aus der Halterung und entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Homburg (06841/1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell