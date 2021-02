Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl Mitfahrerparkplatz Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

Am Samstag, den 07.02.2021 ereignete sich im Zeitraum von 16.12 Uhr bis 19.12 Uhr ein Kennzeichendiebstahl an einem roten Opel Adam, welcher auf dem Mitfahrerparkplatz an der L 119 in Höhe der AS Kirkel-Limbach geparkt war. Die beiden Kennzeichenschilder mit Kreiskennzeichen Kaiserslautern wurden durch den Täter aus der Kennzeichenhalterung herausgelöst. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit den Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Homburg (06841/1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell