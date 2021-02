Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 31.01.2021, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.02.2021, 12:00 Uhr, wurde in Erfweiler-Ehlingen, in der Straße am Römerturm ein dort geparkter VW-Sportsvan eines Anwohners durch ein vorbeifahrendes anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Aufgrund der Spuren am geschädigten VW könnte es sich bei dem Verursacher um ein Zulieferfahrzeug, ev. Paketzusteller, gehandelt haben.

Hinweise bitte an Polizeirevier Blieskastel(Tel.:06842/9270) oder an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060).

