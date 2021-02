Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kinder/Jugendliche brechen in ein unbewohntes Haus in Blickweiler ein

Blieskastel (ots)

Am frühen Montagabend, 01.02.2021, gegen 18.30 Uhr, machten sich insgesamt 5 Kinder bzw. Jugendliche an einem unbewohnten Haus in der Töpferstraße im Blieskasteler Ortsteil Blickweiler zu schaffen. Sie beschädigten ein ebenerdig gelegenes Fenster. Drei der Täter - vermutlich junge Männer - kletterten dann über das Fenster ins Gebäudeinnere. Die anderen beiden Kinder/Jugendlichen standen währenddessen offensichtlich draußen Schmiere. Als die beiden bemerkten, dass ein Nachbar sie beobachtete, warnten sie ihre Freunde, worauf die drei Täter fluchtartig das Anwesen verließen. Dem ersten Anschein nach entwendeten sie nichts. Das Haus wird derzeit renoviert und wird nicht bewohnt. Es ist zu vermuten, dass sich die 5 Kinder/Jugendlichen in Richtung Blieskastel entfernten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Homburg (06841/1060).

