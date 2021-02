Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Polizei Homburg ermittelt wegen einer Umweltstraftat

Homburg (ots)

Auf dem Gelände eines Lebensmitteleinzelhändlers/SB-Warenhauses in der Robert-Bosch-Straße in Homburg schmissen bislang unbekannte Täter einen Metallcontainer um, in welchem Altölbehälter gesammelt werden. Hierdurch trat eine nicht näher bestimmbare Menge an Altöl aus und gelangte in die Kanalisation.

Die Feuerwehr Homburg und der Baubetriebshof der Stadt Homburg mussten zum Abstreuen der betroffenen Fläche und fachgerechten Entsorgung des Altöls alarmiert werden.

Die Polizei Homburg ermittelt jetzt wegen einer Umweltstraftat und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu Personen geben können, die sich im Tatzeitraum (Wochenende vom 29.01.2021 bis zum 01.02.2021) dort aufhielten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Homburg (06841/1060).

