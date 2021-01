Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in 66440 Blieskastel, Im Maitälchen am 29.01.2021

Blieskastel (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich eines LKW oder Transporter, stieß in 66440 Blieskastel, Im Maitälchen, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren am 29.01.2021, gegen den Begrenzungspfosten eines Grundstücks. Anschließend entfernte dieser sich von der Unfallstelle. Der massive Pfosten wurde erheblich be-schädigt, der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die PI Homburg, Tel. 06841-1060

