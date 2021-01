Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Elektroschranke in Homburg durch Unbekannte beschädigt

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 28.01.2021, kam es im zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr, zu einer Beschädigung einer Elektroschranke in der Straße "Am Forum". Die Schranke, welche sich neben einem Wohnanwesen befindet und zu einer zu dem Haus gehörenden Parkfläche führt, wurde vermutlich mutwillig abgetreten oder abgerissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

