Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal Bebelsheim

Mandelbachtal (ots)

Bereits in der Nacht vom 21.01.2021 zum 22.01.2021 kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der B 423 am Ortsausgang von Bebelsheim in Richtung Bundesgrenze nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort zwei Verkehrszeichen sowie mehrere Zaunpfosten. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die PI Homburg unter der 06841/1060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell