Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 25.01.2021, gegen 11:35 Uhr, kam es in Niederwürzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Die Frau befuhr mit ihrem blauen Golf mit Homburger Kreiskennzeichen die Straße Am Biesinger Berg und kollidierte dort zunächst mit einem Stop-Schild. Als sie dann doch den Weg in die Bezirksstraße gefunden hatte, geriet sie dort auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nach Zeugenangaben mit einem bisher unbekannten silbernen Pkw.

Der/die Fahrer/in dieses Pkw wird noch gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen 06841 1060.

