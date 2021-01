Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Kirkel

Kirkel (ots)

Am 23.01.2021, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Lappentascher Straße in Kirkel Altstadt. Zur Tatzeit überstieg ein bisher unbekannter Täter den Gartenzaun und setzte unmittelbar dazu an sich Zugang zu dem Anwesen zu verschaffen. Hierbei wurde der dunkel gekleidete und mittels Sturmhaube maskierte Täter durch die anwesenden Hausbewohner gestört und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Homburg zu melden (068414/1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell