Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz bei Zufahrt zu Gebäude 90 Universitätsklinikum des Saarlandes

Polizei Homburg (ots)

Am 14.01.2021 in der Zeit von 05:15 Uhr bis 13:30 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den auf der Zufahrt zur Neurologie (Gebäude 90) des Universitätsklinikums des Saarlandes rechtsseitig, in Queraufstellung, geparkten grauen PKW, Daewoo Rezzo mit HOM- Kreiskennzeichen, im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

